Stranger Things bitti mi, final mi yapıyor? Netflix kararını verdi

2016’da başlayan popüler bilimkurgu dizisi Stranger Things'in son sezonunun ilk dört bölümü bugün yayınlandı.

Dizi dokuz yılda dünya çapında büyük bir fenomene dönüştü ve hayranları “bitmesin” diye adeta yalvarıyor. Görünüşe göre onlar için iyi haber geldi: Stranger Things evreni devam edecek.

Netflix CEO’su Ted Sarandos, Londra galasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hawkins, Indiana ve Upside Down’ın dünyası sona ermedi.”

The Sun’a konuşan bir kaynak ise şunları ekledi:

“Stranger Things, Netflix’in en büyük başarı hikâyelerinden biri oldu. Pek çok kişi yalnızca bu diziyi izlemek için platforma abone oldu. Devamı için büyük bir iştah var. Ana seri şimdi doğru zamanda bitiyor olabilir ama hikâye bitmeyecek.”

Kaynak ayrıca "Canlı aksiyon bir spin-off için görüşmeler yapılıyor. Yeni bir animasyon proje de gündemde. Hatta bazı karakterlerin tek başlarına yer alacağı mini diziler bile planlanıyor" dedi.