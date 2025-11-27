MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Stranger Things bitti mi, final mi yapıyor? Netflix kararını verdi

Stranger Things 5. sezonu sonrası dizinin bitip bitmediği merak edildi. Final sezonu hayranları üzerken Netflix CEO'su müjdeti verdi: Stranger Things yan dizisi yolda...

Stranger Things bitti mi, final mi yapıyor? Netflix kararını verdi

2016’da başlayan popüler bilimkurgu dizisi Stranger Things'in son sezonunun ilk dört bölümü bugün yayınlandı.

Dizi dokuz yılda dünya çapında büyük bir fenomene dönüştü ve hayranları “bitmesin” diye adeta yalvarıyor. Görünüşe göre onlar için iyi haber geldi: Stranger Things evreni devam edecek.

Stranger Things bitti mi, final mi yapıyor? Netflix kararını verdi 1

Netflix CEO’su Ted Sarandos, Londra galasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Hawkins, Indiana ve Upside Down’ın dünyası sona ermedi.”

The Sun’a konuşan bir kaynak ise şunları ekledi:
“Stranger Things, Netflix’in en büyük başarı hikâyelerinden biri oldu. Pek çok kişi yalnızca bu diziyi izlemek için platforma abone oldu. Devamı için büyük bir iştah var. Ana seri şimdi doğru zamanda bitiyor olabilir ama hikâye bitmeyecek.”

Stranger Things bitti mi, final mi yapıyor? Netflix kararını verdi 2

Kaynak ayrıca "Canlı aksiyon bir spin-off için görüşmeler yapılıyor. Yeni bir animasyon proje de gündemde. Hatta bazı karakterlerin tek başlarına yer alacağı mini diziler bile planlanıyor" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Matcha çayına öyle bir şey koydu ki... Midesi kaldırmadıMatcha çayına öyle bir şey koydu ki... Midesi kaldırmadı
Geçen yıl anlaştı, provaya bile gitti! Kovulduğunu haberlerden öğrendiGeçen yıl anlaştı, provaya bile gitti! Kovulduğunu haberlerden öğrendi

Anahtar Kelimeler:
stranger things
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.