MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Stranger Things hayranları, dizinin final sezonunun son bölümlerini merakla bekliyor. Upside Down'ın sırlarının çözüleceği, karakterlerin kaderlerinin belirleneceği bu finalde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar...

Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things'in final sezonu için geri sayım başladı. Son bölümlerin yayın tarihi ve dizinin finaliyle ilgili tüm detaylar burada!

Netflix'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan dizisi Stranger Things, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kasım ayında yayınlanan ilk dört bölümün ardından, Eleven ve arkadaşlarının Upside Down ile mücadelesinin sonunu getirecek olan son bölümler büyük bir merakla bekleniyor. Yapımcı Duffer Kardeşler'in üç parça halinde yayınlanacağını duyurduğu final sezonunun son kısmı, hayranları ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak? 1

SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Stranger Things 5. sezonun 2. kısmı, 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlandı. Bu kısımda 5, 6 ve 7. bölümler yer alıyor. Dizinin final bölümü olan 8. bölüm ise 1 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak. Bu final bölümü, 2 saat 8 dakikalık süresiyle sezonun en uzun bölümü olacak ve dizinin tüm sorularına cevap verecek.
Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak? 2

Bölüm Süreleri:

    1. Bölüm (Elektroşok - Shock Jock): 1 saat 8 dakika
    1. Bölüm (Camazotz'dan Kaçış - Escape from Camazotz): 1 saat 15 dakika
    1. Bölüm (Köprü - The Bridge): 1 saat 6 dakika
    1. Bölüm (Gerçek Dünya - The Rightside Up): 2 saat 8 dakika

Stranger Things'in final sezonu, hayranlarına unutulmaz bir veda sunmaya hazırlanıyor. 1 Ocak'ta yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte, Stranger Things efsanesi sona erecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı nişan attı! Her şeyi sildilerTaşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı nişan attı! Her şeyi sildiler
Ünlü model ve rapçi Ege de gözaltında! Yakalama kararı olan o ismin kankasıÜnlü model ve rapçi Ege de gözaltında! Yakalama kararı olan o ismin kankası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi stranger things
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.