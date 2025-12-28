Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things'in final sezonu için geri sayım başladı. Son bölümlerin yayın tarihi ve dizinin finaliyle ilgili tüm detaylar burada!

Netflix'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan dizisi Stranger Things, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kasım ayında yayınlanan ilk dört bölümün ardından, Eleven ve arkadaşlarının Upside Down ile mücadelesinin sonunu getirecek olan son bölümler büyük bir merakla bekleniyor. Yapımcı Duffer Kardeşler'in üç parça halinde yayınlanacağını duyurduğu final sezonunun son kısmı, hayranları ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Stranger Things 5. sezonun 2. kısmı, 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlandı. Bu kısımda 5, 6 ve 7. bölümler yer alıyor. Dizinin final bölümü olan 8. bölüm ise 1 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak. Bu final bölümü, 2 saat 8 dakikalık süresiyle sezonun en uzun bölümü olacak ve dizinin tüm sorularına cevap verecek.



Bölüm Süreleri:

Bölüm (Elektroşok - Shock Jock): 1 saat 8 dakika

Bölüm (Camazotz'dan Kaçış - Escape from Camazotz): 1 saat 15 dakika

Bölüm (Köprü - The Bridge): 1 saat 6 dakika

Bölüm (Gerçek Dünya - The Rightside Up): 2 saat 8 dakika



Stranger Things'in final sezonu, hayranlarına unutulmaz bir veda sunmaya hazırlanıyor. 1 Ocak'ta yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte, Stranger Things efsanesi sona erecek.