Büyük aşk bitti! Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın büyük aşkı bitti. Aka ile Sancaktutan, ilişkilerini bitirdikten sonra sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silip, birbirlerini takipten çıktı.

Öznur Yaslı İkier

2024'te aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

İlişkilerinin başında; "Kubilay, çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın iki yıllık beraberliklerini sonlandırdığı öğrenildi. Ayrılık sonrası Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aralarında bir sorun olmadığı, kavgasız gürültüsüz bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.

