Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla mest etti! Süper minisiyle peş peşe poz verdi

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçen Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Roma sokaklarında süper mini, dantel elbisesiyle peş peşe pozlar veren Su Burcu Yazgı Coşkun bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'ama bunlar ne', 'başka bir güzelliği var' gibi yorumlar yapıldı.