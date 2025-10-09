MAGAZİN

Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla mest etti! Süper minisiyle peş peşe poz verdi

Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisiyle adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçti. Bu süreçte teklif üstüne teklif alan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Roma sokaklarında peş peşe pozlar veren ünlü isim güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Öznur Yaslı İkier

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçen Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Roma sokaklarında süper mini, dantel elbisesiyle peş peşe pozlar veren Su Burcu Yazgı Coşkun bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'ama bunlar ne', 'başka bir güzelliği var' gibi yorumlar yapıldı.

