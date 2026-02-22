Su Burcu Yazgı Coşkun sevgilisi merak edildi! Paylaşımı gündemde

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisindeki performansıyla da adından söz ettirdi.

Su Burcu Yazgı Coşkun son paylaşımında sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun'un sevgilisi merak edildi.

Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, paylaşımıyla gündeme geldi. Yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği anları beyaz kalp emojisiyle yayımlayan oyuncunun paylaşımı, dikkat çekti. Söz konusu fotoğraflar; "Aşkını ilan etti" şeklinde yorumlandı.