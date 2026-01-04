Sudan çıktı; minik bikinisiyle soğuğa meydan okudu

Maura Higgins, İngiltere’nin Lake District bölgesinde geçirdiği wellness tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaşarak dört milyon takipçisine “Hello 2026” mesajını verdi.

Kürklü şapka, eldiven ve botlarla kombinlediği bikinisiyle dikkat çeken Love Island yıldızı Higgins, sıcak içeceğini marshmallow eşliğinde yudumladı.

Lüks bir ahşap kulübede tatil yapan ünlü yıldız, paylaştığı fotoğraflarda soğuk havada jakuzide keyif yaparken görülürken, “soğuktan çözülme” notuyla esprili bir paylaşımda bulundu. Higgins’in iddialı pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hayranları Higgins’in paylaşımlarına, “Harika görünüyorsun”, “Çok güzelsin, tatilin tadını çıkar” gibi yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

Ünlü yıldız, kış tatilinden yaptığı bu paylaşımlarla magazin gündeminde yine üst sıralarda yer aldı.