MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sudan çıktı; minik bikinisiyle soğuğa meydan okudu

Love Island yıldızı Maura Higgins, kış tatilinden yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. 35 yaşındaki ünlü isim, soğuk havaya aldırmadan beyaz bikinisiyle jakuziye girerek objektif karşısına geçti.

Sudan çıktı; minik bikinisiyle soğuğa meydan okudu

Maura Higgins, İngiltere’nin Lake District bölgesinde geçirdiği wellness tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaşarak dört milyon takipçisine “Hello 2026” mesajını verdi.

Kürklü şapka, eldiven ve botlarla kombinlediği bikinisiyle dikkat çeken Love Island yıldızı Higgins, sıcak içeceğini marshmallow eşliğinde yudumladı.

Lüks bir ahşap kulübede tatil yapan ünlü yıldız, paylaştığı fotoğraflarda soğuk havada jakuzide keyif yaparken görülürken, “soğuktan çözülme” notuyla esprili bir paylaşımda bulundu. Higgins’in iddialı pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sudan çıktı; minik bikinisiyle soğuğa meydan okudu 1

Hayranları Higgins’in paylaşımlarına, “Harika görünüyorsun”, “Çok güzelsin, tatilin tadını çıkar” gibi yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

Sudan çıktı; minik bikinisiyle soğuğa meydan okudu 2

Ünlü yıldız, kış tatilinden yaptığı bu paylaşımlarla magazin gündeminde yine üst sıralarda yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şeyi silip ortadan kaybolmuştu! İşte son haliHer şeyi silip ortadan kaybolmuştu! İşte son hali
Daha başlamadan başrol krizi yaşandı! Tazminat ödetti Daha başlamadan başrol krizi yaşandı! Tazminat ödetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.