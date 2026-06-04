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'Bambi' lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızları Lara Zeynep Uygur, annesinin izinden gitmeye karar verdi. Oryantal olmayı tercih eden Lara Zeynep Uygur'un pozları kısa sürede beğeni topladı.

'Bambi' lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti
Öznur Yaslı İkier

90’lı yılların unutulmaz dansçılarından ve “Bambi” lakabıyla hafızalara kazınan Burçin Orhon kızının dans ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bambi lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti 1

Süheyl Uygur ile Burçin Orhon'un kızları Lara Zeynep Uygur annesinin izinden giderek oryantal olmayı tercih etti. Burçin Orhon kızının fotoğraflarını paylaşıp şu notu düştü:

Bambi lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti 2

'SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

“Kulislerden seyrederek geçirdiğim seneler seni bugüne getirdi. Hep yanında yörende olacağım. Bir sürü şey yazacaklar aldırma. Dans sanattır. Herkes bale sevmeyebilir. Dans sevmeyebilir. Sen dansı sevmeyene de sevdireceksin. Hadsizlere kulağını tıka.

Bambi lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti 3

İnsanlar meslek üzerinden itibar kazanmaz. Her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Önemli olan insan olabilmek. Tek amacın işinin en iyisini yapman, kendinin en doğrusunu bulman.

Bambi lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti 4

Daima daha iyisi için gayret etmen. Artık uçma zamanın. Sana diyebileceklerimin hepsini dedim zaten. Seninle gurur duyuyorum.”

Bambi lakaplı Burçin Orhon kızı Lara ile gündemde! Annesinin izinden gitti 5

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Behzat Uygur Süheyl Uygur
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