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  4. Şule Türkiye'ye geri döndü! Dilan Polat mutluluktan havalara uçtu

Şule Türkiye'ye geri döndü! Dilan Polat mutluluktan havalara uçtu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 14:40
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Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule ülkeye dönüş yaptı. Fenomenin tutuklandığı dönem yaptıklarıyla eleştirilen Şule'nin dönüşünü Dilan Polat çığlıklarla karşıladı.

Şule Türkiye'ye geri döndü! Dilan Polat mutluluktan havalara uçtu

Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule, fenomenin tutuklandığı günlerde çok konuşuldu. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Dilan Polat'ın 'Yeri bende ayrı' dediği yardımcısı Şule olarak bilinen Shaklo Khaydarova bir süre sonra ise sınır dışı edildi.

İkamet izninin çoktan bittiği tespit edilen ve sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a gönderilen Şule ile Dilan Polat ayrılığı uzun sürmedi. Polat, sosyal medya hesabından Şule'nin geri döndüğünü duyurdu.

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ŞULE MEĞERSE EVLENMEMİŞ

Kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı döndüğü bilinmeyen yardımcı Şule ile kavuştuğu anları yayınlayan Dilan Polat, paylaştığı fotoğrafa da 'Beni iyileştirecek inanıyorum' notunu düştü.

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Dilan Polat Şule'nin evlenmediğini de açıklayarak "Evlenmedi, kötü şeyler yaşadı" dedi.

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Dilan Polat
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