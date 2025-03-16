Şule Türkiye'ye geri döndü! Dilan Polat mutluluktan havalara uçtu

Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule, fenomenin tutuklandığı günlerde çok konuşuldu. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Dilan Polat'ın 'Yeri bende ayrı' dediği yardımcısı Şule olarak bilinen Shaklo Khaydarova bir süre sonra ise sınır dışı edildi.

İkamet izninin çoktan bittiği tespit edilen ve sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a gönderilen Şule ile Dilan Polat ayrılığı uzun sürmedi. Polat, sosyal medya hesabından Şule'nin geri döndüğünü duyurdu.

ŞULE MEĞERSE EVLENMEMİŞ

Kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı döndüğü bilinmeyen yardımcı Şule ile kavuştuğu anları yayınlayan Dilan Polat, paylaştığı fotoğrafa da 'Beni iyileştirecek inanıyorum' notunu düştü.

Dilan Polat Şule'nin evlenmediğini de açıklayarak "Evlenmedi, kötü şeyler yaşadı" dedi.