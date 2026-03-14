Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ 83 yaşında! Son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Altuğ uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Son olarak 2002 yılında izleyici ile buluşan 'Unutma Beni' dizisinde yer alan usta sanatçı, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Hiçbir proje teklifini de kabul etmeyen Şevket Altuğ uzun zaman sonra ortaya çıktı. Altuğ, 83'üncü yaşına girdi.

Altuğ, doğum günü pastası eşliğinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak yeni yaşını kutladı. Oyuncu, takipçilerinden tebrik mesajları aldı.