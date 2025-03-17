Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Gözlerden uzak yaşıyor

Bir döneme damga vuran Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Altuğ geçtiğimiz aylarda 81'nci yaş gününü kutlamıştı. Gözlerden uzak yaşayan usta isim uzun zaman sonra görüntülendi.

Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Gülümser Gülhan'ın cenazesinde görüntülenen Şevket Altuğ son haliyle gündeme geldi.

Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan, taziyeleri kabul ederken Şevket Altuğ dostunu yalnız bırakmadı.

ŞEVKET ALTUĞ SON HALİ

Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.

Ekranlardan da uzak olan Şevket Altuğ'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun son halini görenler sosyal medyada "Yaşayan efsane", 'Süper Baba'lar yaşlanıyor mu ki?'', "Sağlıkla geçsin yıllarınız" yorumlarında bulundu.



Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şakir' ve 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.