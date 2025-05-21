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Survivor 20 Mayıs: İsmail Balaban elendi Meryem sinir krizi geçirdi! Her şeyi yakarken evi yakamadı...

Survivor'da düelloda adaya veda eden yarışmacı İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban'ın elenmesinin ardından Meryem Kasap sinir krizi geçirdi. İsmail'in sandalyesiyle battaniyesini ateşe verdi. İşte Survivor 20 Mayıs akşamı yaşananlar...

Survivor 20 Mayıs: İsmail Balaban elendi Meryem sinir krizi geçirdi! Her şeyi yakarken evi yakamadı...
Kubra Akalın

Survivor 20 Mayıs akşamında yine olayların ardı arkası kesilmedi. Eski şampiyon İsmail Balaban'ın elenmesinden sonra olanlar oldu. Meryem Kasap ne yaptı neden sinirlendi? İşte tüm detaylar...

"Kafasında İsmail bir senaryo kurdu, bir senaryo yazdı. Bunu da oynamaya çalıştı" diyen Meryem Kasap, İsmail Balaban'ın elenmesinden sonra şunları söyledi:

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"Ben buradan ayrılırken başka birisi beni elemesin, ben kendim Meryem'e bıraktım imajı çizmeye çalışıyor. Bir taşla iki kuş yapmış oluyor. Aycan'a da oynamadım, Meryem'le finale kalayım, bende burada giderken Meryem'e bırakmış olayım imajı yaratmak için. Madem bu kadar çok gitmek istiyordun 3 gün önce Sedat abiyle maçın vardı, orada ona bıraksaydın."

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MERYEM SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Meryem sinir krizi geçirerek İsmail'le beraber yaptığı sandalyeyi ateşe verdi. Meryem ateşin başında, "Ben bunun sandalyesini, evini yakmaz mıyım? Buraları hep yakmaz mıyım? Yansın bir işe yarasın, kendisi bir işe yaramadı, sandalyesi yansın bir işe yarasın. Normalde gidenin battaniyelerini dağıtırdık ama bunu da yakacağım. Evini de yakacağım dur sen" diyerek İsmail'e olan sinirini dile getirdi.

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"Madem İsmail Balaban buradan çok gitmek istedi. Onun da bir şeyi kalmasın diye hepsini ateşe verdim" diyen Meryem Kasap "İsmail bunu hak ediyor. Geldim burada evini de yakacaktım, ateşe verecektim. Baktım orman yanabilir, ondan çekindiğime durdum" dedi.

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Survivor yarışmacıları o anları kenardan izledi, bir ara Hikmet "Yeter" dese de Meltem sakinleşemedi.

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İsmail Balaban
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