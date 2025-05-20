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İsmail Balaban'ın elenmesinin ardından Meryem Kasap çılgına döndü! Survivor fragmanında bomba anlar! Eşyalarını ve barakayı ateşe verdi! ''Buraları hep yakacağım''

Survivor'da büyük finale sayılı günler kala Aycan, İsmail, Meryem ve Hikmet eleme adayı olmuştu. 19 Mayıs akşamı oynanan oyunlar sonrası Survivor'a veda eden eski şampiyon İsmail Balaban oldu. Balaban'ın elenmesinin ardından Meryem Kasap çılgına döndü. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Meryem Kasap'ın İsmail'in eşyalarını ve barakasını ateşe verdiği görüldü.

İsmail Balaban'ın elenmesinin ardından Meryem Kasap çılgına döndü! Survivor fragmanında bomba anlar! Eşyalarını ve barakayı ateşe verdi! ''Buraları hep yakacağım''
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025'te heyecan giderek artıyor. Şampiyonun belli olmasına sayılı zaman kala, yarışmaya veda edenlere her hafta yenileri ekleniyor.

Survivor'da 19 Mayıs akşamı eleme düellosunda Meryem Kasap ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Eski Survivor şampiyonu ve bu sezonun iddialı isimlerinden Balaban'ın düelloda Meryem Kasap'a yenilerek elenmesi herkesi şaşırttı.

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HER ŞEYİ ATEŞE VERDİ

Sürpriz elemenin ardından Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Paylaşılan fragmanda Meryem'in sinirlenerek İsmail'den kalan baraka ve eşyaları yaktığı görüldü.

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Meryem'in; 'Ben buraları şimdi yakmaz mıyım? Bu sandalyeyi de burada yakmaz mıyım?' diyerek her şeyi ateşe vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Merak uyandıran olayın detayları ise bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümle belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Meryem Kasap İsmail Balaban dominik
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