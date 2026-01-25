Survivor 2026'da yedeklerden kimler geldi? Eski yarışmacılar gündemde

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 için yarışmacıları ve izleyicileri şaşkına çeviren bir acil durum konseyi topladı. Acun Ilıcalı, bu seneki format değişikliğine değindi. Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada yarışma programına kısa süreli bir değişiklik getirileceğini duyurdu.

Survivor’da 4 gün sürecek özel bir “Survivor Kupası” etabının oynanacağını söyleyen Ilıcalı, bu süreçte programa sonradan dahil olan yedek yarışmacıların ise ana ekipten ayrı bir kampta konaklayacağını söyledi.

En dikkat çekici gelişme ise yedek yarışmacıların adaya dahil olması.

SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR 2026 KİMLER?

Dün geceki Survivor acil durum konseyinde Acun Ilıcalı yedek yarışmacıları duyurdu. Erkekler takımında Doğuş, Barış Murat Yağcı, Osman Can ve Sercan yedekler arasına dahil edilirken; kadınlar tarafında ise Tuğçe Melis, Büşra, Nefise Karatay ve Nagihan’ın isimleri açıklandı.