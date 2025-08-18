MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı uçurumdan yuvarlandı, takla attı, yandı

Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden olan ancak diskalifiye olarak herkesi şaşırtan Almeda Baylan kaza geçirdi. Kaza sonrası video çekerek yardım isteyen Almeda Baylan "Ölümden döndük" dedi.

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı uçurumdan yuvarlandı, takla attı, yandı
Kubra Akalın

Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan son dönemde boşanma haberleriyle gündeme geliyordu. Yarışmadan diskalifiye olduktan sonra değişimiyle ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Almeda trafik kazası geçirdi.

Almeda Baylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı aracın uçurumdan düştüğünü ve beş takla attığını dile getirdi.

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı uçurumdan yuvarlandı, takla attı, yandı 1

Survivor Almeda Baylan kaza yaptığını sosyal medyasından ağlayarak duyurdu. Almeda paylaşımında "Arabayla kaza yaptık 3-5 takla attık ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istedi.

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı uçurumdan yuvarlandı, takla attı, yandı 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Almeda'nın kaza sonrası göğsündeki ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı Instagram hesabından yapılan paylaşımla açıklandı.

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı uçurumdan yuvarlandı, takla attı, yandı 3

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ancak iç kanama geçiren ve kan kaybı olan yaralılar olduğu da paylaşımda yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat'tan Aybüke Pusat kovuldu! Yerine güzel oyuncu geliyorTeşkilat'tan Aybüke Pusat kovuldu! Yerine güzel oyuncu geliyor
Genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybettiGenç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Almeda Baylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!

Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Ümraniye'de sokak ortasında vahşet: Satırla boğazı kesildi

Ümraniye'de sokak ortasında vahşet: Satırla boğazı kesildi

Markete gitmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı

Markete gitmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Volkan Demirel Mourinho'yu topa tuttu!

Volkan Demirel Mourinho'yu topa tuttu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.