Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı uçurumdan yuvarlandı, takla attı, yandı

Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan son dönemde boşanma haberleriyle gündeme geliyordu. Yarışmadan diskalifiye olduktan sonra değişimiyle ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Almeda trafik kazası geçirdi.

Almeda Baylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı aracın uçurumdan düştüğünü ve beş takla attığını dile getirdi.

Survivor Almeda Baylan kaza yaptığını sosyal medyasından ağlayarak duyurdu. Almeda paylaşımında "Arabayla kaza yaptık 3-5 takla attık ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Almeda'nın kaza sonrası göğsündeki ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı Instagram hesabından yapılan paylaşımla açıklandı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ancak iç kanama geçiren ve kan kaybı olan yaralılar olduğu da paylaşımda yer aldı.