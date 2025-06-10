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Survivor Almeda boşanıyor mu? Paylaşıp sildiği fotoğraf gündem olmuştu... "Bu eş muhabbeti sıktı"

Survivor'da finale gideceği düşünülen isimlerden Almeda'nın diskalifiyesi herkesi şaşırtmıştı. Almeda elendikten sonra Kerem ile samimi pozlarını paylaşıp silmişti. Almeda'ya boşanma mesajları yağınca yarışmacı isyan etti.

Survivor Almeda boşanıyor mu? Paylaşıp sildiği fotoğraf gündem olmuştu... "Bu eş muhabbeti sıktı"
Kubra Akalın

Survivor 2025'in şampiyon adaylarından Almeda Baylan diskalifiye olduktan sonra hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Almeda'nın Kerem ile samimi pozları sosyal medyada gündem olmuştu. Gelen yorumlar sonrası hemen fotoğrafları silen Almeda Baylan'a sosyal medyada "Eşin nerede?", "Boşandın mı?" yorumları ve mesajları geliyor.

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Ercan Baylan ile evli olan Almeda bu mesajlara çok sinirlendi. Eşiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Almeda "'Arkadaşlar merhaba. Sürekli DM'de veya yorumlarda eşimden bahsediliyor. Eşin niye yanında yok, eşinden boşanacak mısın?" diyerek isyan etti.

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"BU ŞEKİLDE BASKI HOŞ DEĞİL"

Almeda Baylan açıklamasında şunları söyledi:

"Arkadaşlar siz beni tanıdınız, eşimi tanımadınız. Ben bu arada boşanacaksam da böyle bir açıklama yapardım. İnsanların özel hayatı var ya. Bu benim özel hayatım. Ben eşimle tanınmadım, yalnız tanındım. Eşim zaten benim yanımda. Lütfen herkes kendi hayatına baksın, kendi hayatıyla ilgilensin. Bir açıklama getirmek istedim. Ben belli bir yaşta insanım. Bir yerlere yalnız gidebilirim. Benim bir evcil hayvanım var, eşimin evde kalıp onunla ilgilenmesi lazım. Bu eş muhabbeti çok sıktı. Zaten gerektiği yerde tatile birlikte gidiyoruz. Ben bunun çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Özel hayatımda, özel kararlarımda ne istersem onu yaparım. Biraz anlayış istiyorum lütfen. Bu şekil bir baskı hiç hoş değil. Sadece bunu belirtmek istedim.''

Mynet'in Sesi
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Almeda Baylan
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