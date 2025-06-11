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Survivor Almeda estetikle değişti! Tatildeki iddialı pozları eleştirildi

Survivor All Star 2025'e diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan özel hayatı ve pozlarıyla gündeme geliyor. Almeda son olarak kırmızı bikinisiyle poz verince bazı takipçilerinden eleştiri aldı.

Survivor Almeda estetikle değişti! Tatildeki iddialı pozları eleştirildi
Kubra Akalın

Survivor 2025'in en iddialı isimlerinden olan ve beklenmedik bir anda diskalifiye edilen Almeda Baylan'ın paylaşımları ve değişimleri gündemde. Yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Almeda, burnundan estetik ameliyatı oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Almeda son olarak ise eşinden boşanacağına dair iddialarla gündeme geldi ve kendisine gelen mesajlara sinirlenerek isyan etti.

Şu sıralar tatilde olan Almeda estetiklerden sonra yeni görüntüsüyle mutlu ve sık sık da pozlarını paylaşıyor.

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Almeda son olarak kırmızı tanga bikinisiyle kamera karşısına geçip poz verdi.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken Survivor yarışmacısının bazı takipçileri ise bu pozlardan rahatsız oldu.

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Survivor Almeda'nın o halini görenler "Bu pozlar fazla değil mi?", "Sen Survivor ile tanındın bu pozlar ne?", "Ah be kızım ah be çocuğum yapma", "Biraz kendine çeki düzen ver" eleştirilerinde bulundu.

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BOŞANMA İDDİALARINA TEPKİ

Almeda geçtiğimiz gün eşinin yanında olmaması üzerine gelen sorulara sitem ederek ''Arkadaşlar merhaba. Sürekli DM'de veya yorumlarda eşimden bahsediliyor. Eşin niye yanında yok, eşinden boşanacak mısın? Arkadaşlar siz beni tanıdınız, eşimi tanımadınız. Ben bu arada boşanacaksam da böyle bir açıklama yapardım. İnsanların özel hayatı var ya. Bu benim özel hayatım. Ben eşimle tanınmadım, yalnız tanındım. Eşim zaten benim yanımda. Lütfen herkes kendi hayatına baksın, kendi hayatıyla ilgilensin" demişti.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
survivor Almeda Baylan
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