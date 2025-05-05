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Survivor Almeda hakkında bir iddia daha: "Dilşah'ı saçından tutup nehre attı"

Survivor'dan diskalifiye olma ihtimali olan Almeda hakkında şoke eden bir iddia daha gündeme geldi. Bir ses kanalında konuşan menajerin iddiası Almeda'nın Dilşah'ı saçından tutup nehire attığı yönünde.

Survivor Almeda hakkında bir iddia daha: "Dilşah'ı saçından tutup nehre attı"
Kubra Akalın

Survivor 2025 yarışmacılarından olan Almeda diskalifiye olacak mı merak edilirken bomba bir iddia daha gündeme geldi.

Almeda'nın yarışmacı Batuhan ile birlikte bir evden yasa dışı şekilde yiyecek temin ettiğini ve bir ekip çalışanına şiddet uyguladığı iddiaları sonrası bir iddia da ses kanalında dile getirildi.

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Sosyal medya platformu X'te bir sesli sohbette konuşan Almeda'nın menajeri, yeni bir iddiada bulundu. İddiaya göre Almeda, yarışmacı Dilşah'ı saçından tutarak nehre attı.

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Onedio'da yer alan habere göre; Ahmet adlı menajer konuşmasında "Buraya geldiğine çok pişman oldu, çok tartışmış kızlarla. Dilşah'ı saçından tutup nehre atmış!" dedi.

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Menajerin bu açıklaması, odada bulunan diğer kullanıcılar tarafından da duyuldu. Ancak bir kullanıcı, "Odada bunu konuşmayalım" diyerek konunun daha fazla yayılmasını engellemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almeda Baylan
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