Survivor Almeda hastanelik oldu! 'Komada' dendi... İlk açıklama geldi

Survivor 2025'in şampiyon adaylarından Almeda Baylan'ın diskalifiye olması yarışmaya damga vurmuştu. Yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Almeda, burnundan estetik ameliyatı oldu.

Diskalifiye olduktan sonra Türkiye'ye dönen Almeda, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı.

Her paylaşımı olay olan Almeda Baylan son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 'Komada' olduğu iddia edilen Almeda sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Survivor Almeda şu ifadeleri kullandı; ''Finalde yorgunluktan büyük ihtimal. İzmir'den Didim, Çeşme, Bodrum, Muğla oradan İstanbul gitgeller beni çok yordu. Bu haftaki tempo bayağı ağırdı. Finalde o yüzden bayıldım. Enerjimi kaybettim, bilincim gitti. Kendimi yorgun ve çok kötü hissettim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Büyük ihtimalle yorgunluktan. Üzülmeyin hiçbir şeyim yok. Bazı haberlere lütfen itibar etmeyin. Komada değilim. Şu anda kendime geldim. Sizi çok seviyorum.''