Survivor Almeda meğerse geçmişte Gelin Görümce yarışmasına katılmış! O hali sosyal medyayı salladı

Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Almeda Baylan son dönemde iddiasıyla adından söz ettiriyor. Üst üste oyun kazanmada rekor kıran Almeda Baylan'ın geçmişteki hali gündeme geldi.

Almeda, şimdi de yıllar önceki haliyle sosyal medyada gündem oldu. Almeda'nın Survivor'dan önce çok eskiden Gelin Görümce yarışmasına başvurduğu ortaya çıktı. Almeda'nın yarışmaya gönderdi videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Survivor 2025'in en dikkat çeken isimlerinden olan Almeda Baylan son olarak küçük yaşta şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Survivor Almeda aile içi istismara maruz kaldığını da açıklayarak ""İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstelik çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olaya yaşayana kadar. Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. O an korkuyorsun hiçbir şey yapamıyorsun, kendini de savunamıyorsun. İlk başta söylememiştim, anneme sonra anlatmıştım bu olayı, küçüktüm daha 10-11 yaşlarındaydım" demişti.

SURVİVOR ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Survivor Almeda Baylan Osmaniye'de dünyaya geldi. Spor ile içli dışlı olduğu bilinen yarışmacı özellikle yüzme ve dalış sporu ile ilgileniyor.