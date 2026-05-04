Survivor'da kim elendi? Barış mı Osman Can mı?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, haftanın en kritik anları yaşandı. Aile oyunu iletişim ödülü için parkura çıkan takımlar, sevdikleriyle görüşebilmek adına kıyasıya mücadele ederken gecenin sonunda eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim de belli oldu. Peki Survivor’da bu hafta kim elendi, iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar…

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

3 Mayıs Pazar akşamı, yarışmacılar aile oyunu 2. aşaması için parkurda mücadele etti. Sezonun en büyük iletişim ödülü iki aşamalı olarak oynandı. İletişim oyunu finalinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?

Survivor'da Barış ve Osman Can düello etabının ardından halk oylamasına kalmıştı. urvivor 2026'ya veda eden isim Osman Can oldu.

Sosyal medyada Osman Can'ın elenmesine eleştirel yorumlar da oldu. Seyircilerden "Erken veda oldu", "Hak etmedi", "Yazık oldu" yorumları geldi.