Survivor Berna Keklikler'in son pozları sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'ın en akılda kalan kadın yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler değişşimiyle dikkat çekiyor.

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında agresif tavırlarıyla dikkat çeken kadın yarışmacı Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonunda da yer almıştı.

1989 tarihinde Almanya'da doğumlu Berna Keklikler sosyal medyada değişimiyle gündeme geldi. Ünlü yarışmacı kısacık taytıyla fiziğini sergiledi pozlarına pek çok yorum aldı.

Berna Keklikler'in değişimine ve fiziğine olumlu yorumlar olduğu kadar tarzına olumsuz yorumlar da vardı.

Kimi takipçileri "Ben bu tarzı beğenmedim", "Çok değişmiş", "Abla bu kim" yorumlarında da bulundu.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, ekonomi eğitimi aldıç Berna Keklikler, Almanya’da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany’iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.