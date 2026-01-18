MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın 'TV'de yayınlamayacak' dediği ceza ortaya çıktı

Acun Ilıcalı Survivor 2026'da verilecek bir cezaya dair "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK nedeniyle TV'de yayınlamayacağız" dedi. Bu ceza merak ediliyordu. TV8'de yayınlanmayacak cezanın ne olduğu ortaya çıktı.

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın 'TV'de yayınlamayacak' dediği ceza ortaya çıktı

Survivor 2026, bu yıl format değişikliğiyle büyük beğeni topladı. Değişen kurallardan biri de ödül oyununu kaybeden takım sadece ödülden mahrum kalmıyor, aynı zamanda birbirinden zorlu cezalarla da karşı karşıya kalıyor.

Survivor da Acun Ilıcalı nın TV de yayınlamayacak dediği ceza ortaya çıktı 1

Son olarak Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını söyledi. Bu çıkış, yarışmacılarda da şaşkınlık yaratırken izleyici tarafında "ceza ne olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Survivor da Acun Ilıcalı nın TV de yayınlamayacak dediği ceza ortaya çıktı 2

Çok konuşulan bu gizemli ceza, Survivor yeni bölüm fragmanıyla ortaya çıktı. Fragmana göre kaybeden takımın, tarantulayla ilgili bir challenge ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Survivor da Acun Ilıcalı nın TV de yayınlamayacak dediği ceza ortaya çıktı 3

Acun Ilıcalı fragmanda "Survivor'da hiç yapmadık böyle bir şey garip bir şey yapacağız" diyerek seyircileri meraklandırdı.

Survivor da Acun Ilıcalı nın TV de yayınlamayacak dediği ceza ortaya çıktı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladıŞoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı
Fragman rekor kırdı! Kısa sürede milyar izlenmeyi aştıFragman rekor kırdı! Kısa sürede milyar izlenmeyi aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.