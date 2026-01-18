Survivor'da Acun Ilıcalı'nın 'TV'de yayınlamayacak' dediği ceza ortaya çıktı

Survivor 2026, bu yıl format değişikliğiyle büyük beğeni topladı. Değişen kurallardan biri de ödül oyununu kaybeden takım sadece ödülden mahrum kalmıyor, aynı zamanda birbirinden zorlu cezalarla da karşı karşıya kalıyor.

Son olarak Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını söyledi. Bu çıkış, yarışmacılarda da şaşkınlık yaratırken izleyici tarafında "ceza ne olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Çok konuşulan bu gizemli ceza, Survivor yeni bölüm fragmanıyla ortaya çıktı. Fragmana göre kaybeden takımın, tarantulayla ilgili bir challenge ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Acun Ilıcalı fragmanda "Survivor'da hiç yapmadık böyle bir şey garip bir şey yapacağız" diyerek seyircileri meraklandırdı.