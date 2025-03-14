Survivor'da dördüncü eleme adayı ifşa oldu! İşte eleme potasındaki o isim

Survivor All Star'da heyecan sürüyor.Survivor 2025'te bu hafta kadın yarışmacılardan birisi adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyunlarının ilk üçünü kazanan Gönüllüler takımında moraller bir hayli yüksek.

All Star takımı dokunulmazlık oyunlarını kaybederek eleme potasına adaylar yazmak zorunda kaldı. Survivor'da ilk 3 eleme adayı belli oldu. Survivor'da eleme adayları sırayla Elif, Asena ve Yağmur Banda olurken dördüncü adayın yeni bölümde belli olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Paylaşılan fragmanda düello görüntülerinde Meryem'in de yer aldığı dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntünün ardından Survivor'da 4. eleme adayının Meryem Kasap olduğu ifşa oldu. Yayınlanan fragman daha sonra hemen kaldırıldı.

Survivor All Star yeni bölümüyle 14 Mart 2025 Cuma akşamı(bugün) ekrana gelecek.