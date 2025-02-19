MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı Yiğit Poyraz olunca sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi

Survivor'da eleme adayı Yiğit Poyraz olunca sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayları belirlenirken sosyal medyada da yarışmacıların yakınları paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Survivor'da eleme adayı Yiğit Poyraz olunca sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi.

Survivor'da eleme adayı Yiğit Poyraz olunca sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi

Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanlı anlara sahne oldu. Bu zorlu mücadelede kazanan All Star takımı oldu. Yenilgi sonrası Gönüllüler takımı, yeni bir eleme adayı belirlemek için konseyde oy kullandı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Yiğit Poyraz oldu.

Konseyde Batuhan ve Yiğit Poyraz arasında gerilim yaşanırken, Yasmin Erbil’den de açıklama gecikmedi.

Sevgilisi Yiğit Poyraz için Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil, Poyraz'ın yazılmasına tepki gösterdi. Erbil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun, bu çocuk yeni gelmesine rağmen üçüncü istatistiklerde, nasıl yazabiliyorlar. Şaka gibi."

Ekran görüntüsü 2025-02-19 112142

SURVIVOR YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Yiğit Poyraz’ın eleme adayı olması, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sevgilisi Yasmin Erbil’in de tepkisi de dikkatlerden kaçmadı.

Ekran görüntüsü 2025-02-19 112104

Yeni bölüm fragmanında ise Yiğit Poyraz, Ayşe, Yusuf ve Volkan’ın isimlerini çizdiğini dile getiriyor ve Batuhan ile gerilim yaşamaya devam ediyor.

Survivor'da gerilim tırmanırken, gözler şimdiden bir sonraki bölümdeki gelişmelere çevrildi.

Mynet'in Sesi
'Aşk yeniden alevlendi' dendi... Yorum yağdı'Aşk yeniden alevlendi' dendi... Yorum yağdı
Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! "5 litre kan..."Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! "5 litre kan..."
Anahtar Kelimeler:
Yiğit Poyraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu bütün iş yerlerine seslendi

İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu bütün iş yerlerine seslendi

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

16 yaşındaki kız 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! 'Özel görüntülerimi ağabeyime vereceğini söyledi'

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! "5 litre kan..."

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! "5 litre kan..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.