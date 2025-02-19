Survivor'da eleme adayı Yiğit Poyraz olunca sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi

Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanlı anlara sahne oldu. Bu zorlu mücadelede kazanan All Star takımı oldu. Yenilgi sonrası Gönüllüler takımı, yeni bir eleme adayı belirlemek için konseyde oy kullandı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Yiğit Poyraz oldu.

Konseyde Batuhan ve Yiğit Poyraz arasında gerilim yaşanırken, Yasmin Erbil’den de açıklama gecikmedi.

Sevgilisi Yiğit Poyraz için Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil, Poyraz'ın yazılmasına tepki gösterdi. Erbil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun, bu çocuk yeni gelmesine rağmen üçüncü istatistiklerde, nasıl yazabiliyorlar. Şaka gibi."

SURVIVOR YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Yiğit Poyraz’ın eleme adayı olması, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sevgilisi Yasmin Erbil’in de tepkisi de dikkatlerden kaçmadı.

Yeni bölüm fragmanında ise Yiğit Poyraz, Ayşe, Yusuf ve Volkan’ın isimlerini çizdiğini dile getiriyor ve Batuhan ile gerilim yaşamaya devam ediyor.

Survivor'da gerilim tırmanırken, gözler şimdiden bir sonraki bölümdeki gelişmelere çevrildi.