Survivor'da elenen isim Sude oldu! Survivor Ramazan diskalifiye mi oldu?

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TV8’in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2026, yeni bölümüyle yine nefes kesti. Haftanın eleme adayları olarak belirlenen Murat, Deniz, Nagihan ve Sude, adada kalabilmek için düello oyunlarında mücadele etti. Kritik gecede yaşanan rekabet ekran başındaki izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Survivor’a veda eden yarışmacı da belli oldu. 3 Haziran Çarşamba Survivor eleme gecesinde yaşananlar ve elenen isim haberimizde…
Survivor'da haftanın eleme adayları, Murat, Deniz, Nagihan ve Sude oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerde Murat-Sude ile arasında büyük bir heyecan yaşandı. Gecenin sonunda Survivor'da elenen yarışmacı Sude oldu.
Survivor'da Sude'nin elenmesinin hemen ardından yarışmacılar bireysel olarak yarışmaya başladı. Yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Ramazan'ın parkurda yaşadığı sakatlık sevenlerini korkuttu. Yapım ekibinden doktorun hemen müdahale ettiği Ramazan, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil durum konseyinde Ramazan'ın konseyde yer almadığı görüldü.
Ramazan Sarı'nın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu. Ramazan'ın yarışmadaki geleceği, yeni bölüm yayınlanınca belli olacak.
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