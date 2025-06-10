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Survivor'da ikinci finalist kim oldu? Survivor finali ne zaman?

Survivor'da sona az kaldı, final için geri sayım başladı. İstanbul’da yapılacak olan büyük finale gidecek ilk isim Batuhan olmuştu. Survivor'da ikinci finalist de belli oldu.

Survivor'da ikinci finalist kim oldu? Survivor finali ne zaman?
Kubra Akalın

Survivor 2025 yıla bomba olaylarla damga vurdu. Yarışmacılar arasında yaşananlar, diskalifiyeler ve kavgaların eksik olmadığı Survivor'da finale sayılı günler kaldı. İstanbul'da büyük Survivor finali ne zaman, kimler finalist oldu?

Survivor'da son 5'e kalan isimler Batuhan, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan zorlu oyunda İstanbul finali için ilk finalist belirlenmiş ve Batuhan Karacakaya rakibini yenerek İstanbul biletini alan ilk isim olmayı başarmıştı.

Survivor 9 Haziran bölümünde ise zorlu parkurda son ikiye kalanlar Volkan ve Adem büyük bir mücadele verdi.

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"Hepimiz istedik ama bir kişi kazanıyordu onu da Batuhan kazandı. Tebrik ediyorum tekrardan. Bugün mücadele etmeye geldim" diyen Adem Kılıçcı Survivor'da 2. finalist oldu.

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SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da büyük final 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Adem Kılıçcı
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