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Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Kadınlar düellosunda...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.02.2025 01:27
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2025 sezonunda bu hafta kadınlar elemesi gerçekleşti. Sema, Meryem, Sevgi ve Asena arasında yapılan düelloda başarısız olan sevilen isim adadan ayrıldı. Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Kadınlar düellosunda...

Survivor 2025'te bu hafta da nefes kesen mücadeleler yaşandı. İzleyicilerin ekran başına kilitlendiği Survivor'da bu hafta kadınlar elemesi yaşandı.

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Bu hafta Sema, Meryem ve Sevgi eleme adayı olurken Asena ile eşit oy alan Serenay, performans birincisi Sema tarafından son eleme adayı olarak belirlendi.

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VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Survivor 2025'te, All Star ile Gönüllüler arasında oynanan yarışların sonucunda Sema, Meryem, Sevgi ve Asena arasından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Serenay Aktaş adadan ayrılan yarışmacı oldu.

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Serenay, "Burada olmak çok güzel. Survivor çok güzel. Normalde tahammül edemeyeceğin şeylere burada tahammül ediyorsun. Çok değerli bağlar kuruyorsun belki bazıları burada kalıyor bazılarıyla dışarıda görüşmeye devam ediyorsun ama çok keyifli bir yer. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ederim. " sözleriyle veda etti.

Anahtar Kelimeler:
survivor
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