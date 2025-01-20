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Survivor'da kim elendi? Nefes kesen mücadele | "Ölüm riski içeren hastalığım olmuştu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 07:11
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"Survivor 2025'te yine heyecan dorukta! Kaan ve Melih'in düellosunda kim kazandı? Survivor'a veda eden isim kim oldu? Elenen ismin itirafı dikkat çekti.

Survivor'da kim elendi? Nefes kesen mücadele | "Ölüm riski içeren hastalığım olmuştu"

Survivor 2025 sezonunda heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında geçen nefes kesen mücadele, izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu zorlu yarışta Kaan ve Melih, Survivor adasında büyük bir düelloya çıktılar ve bir isim adaya veda etti. Survivor'da elenen isim ise Kaan oldu. Peki, Survivor’da neler yaşandı? İşte detaylar!

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'te, All Star ile Gönüllüler arasında oynanan ödül oyununda kazanan taraf Gönüllüler oldu. Zorlu ve çekişmeli geçen bu oyunda Gönüllüler, 12-9'luk bir skorla zaferi elde etti ve muhteşem bir ziyafet çekme hakkı kazandı.

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MELİH Mİ KAAN MI?

Survivor'da Melih ve Kaan, adada son düellolarını gerçekleştirdiler. Zorlu geçen mücadelede Melih, rakibi Kaan’ı 5-2 yenerek Survivor 2025'teki yoluna devam etti. Kaan ise adaya veda eden isim oldu ve Survivor’a veda etmek zorunda kaldı.

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KAAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Survivor’a veda eden Kaan, elendikten sonra duygu yüklü bir açıklama yaptı. Kaan, "Kendimle alakalı bahaneler bulmayı, kötü şeyler konuşmayı, mağdur edebiyatı yapmayı çok seven biri değilim. Sadece geçen yıl bir ölüm riski içeren hastalığım olmuştu. Sonrasında da yeteri kadar antrenman yapamadım. Survivor gerçekten zor bir yer. Ama ben yapabileceğimi düşünmüştüm" dedi.

Survivor’a tekrar dönmek isteyen Kaan, bu sefer %100 hazırlıkla yarışmaya kararlı.

Anahtar Kelimeler:
Survivor 2025
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