Survivor'da kim elendi? Sude mi Nisanur mu? Seren Ay diskalifiye oldu mu?

Survivor 2026'da rekabet giderek kızışıyor. 29 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümde, hem ödül oyunu hem de eleme düellosu heyecanı yaşandı. Peki, adaya veda eden isim kim oldu? Seren Ay diskalifiye oldu mu?

Gönüllüler takımından Sude ve Ünlüler takımından Nisanur, adada kalmak için tüm güçlerini sergiledi. İki yarışmacı arasındaki mücadele, izleyicileri ekran başına kilitledi. Zorlu parkurlarda ter döken Sude ve Nisanur, adada kalma umutlarını son ana kadar korudu.

Düello sırasında Seren Ay ve Nagihan arasında çıkan kavga ise ortamı gerdi. Seyirci de yaşananlara sosyal medyada tepki gösterdi.

KİM ELENDİ?

Survivor'da 29 Mart akşamı yaşanan eleme düellosunda adaya veda eden isim Nisanur oldu.

SEREN AY DİSKALİFİYE OLDU MU?

Düello sırasında Nisanur'un dikkatini dağıtarak sinirlerinin bozulmasına sebep olan ve Nagihan ile kavga eden Seren Ay'a tepki yağdı.

Acun Ilıcalı da konseyde Seren Ay'a tepki gösterdi ve "Sen bu olaydan hiç ders almamışsın! Sende iyi ki yapmışsın vibe'ı aldım. Nagihan'a diyorsun ki bugün keşke seni dövseydim onun yerine. Bak lafa bak sen. Kıza şiddet uygulamışsın. Ertesi gün oyun alanında kız can derdinde ve onun yanında sen başka bir yarışmacıya diyorsun ki, 'Keşke Nisanur'u dövmeseydim. Seni dövseydim' diyorsun. Sen normal değilsin biz normaliz. Benim açımdan ümitsiz vaka" dedi.

Ancak Seren Ay yarışmadan diskalifiye olmadı. Bunun üzerine seyircilerden ve bazı yarışmacılardan Nisanur'un elenmesine tepki geldi. Seren Ay'ın Nisanur'un kaderini eklediği yorumları yapıldı. Seyirci "Haksızlık bu" eleştirisinde bulundu.