Survivor fragmanı sonrası tepki yağdı: "Seren Ay diskalifiye edilsin!"

Survivor'da Seren Ay ve Nisa arasında yaşanan kavga sonrasında ortalık karıştı. Seren Ay başka bir yarışmacıya fiziksel şiddet uyguladığı için 8 ödül ceza aldı. Ancak bu durum Seren Ay'ı durduramadı. 29 Mart fragmanında Seren Ay yine başroldeydi.

Seren Ay Nisa Nur'un düelloda yarıştığı sırada Nagihan ile gerildi. Bu gerilim sırasında Nagihan'a "Keşke seni dövseydim" demesi herkesin sinirlerini bozdu. Nisa Nur da bağırarak "Tahammül edemiyorum" dedi ancak yine de Seren Ay durmadı. Bayhan ve diğer yarışmacıların uyarmasına rağmen bağırmaya devam eden Seren Ay seyirciden ve eski yarışmacılardan da tepki aldı.

Eski yarışmacılardan Seda da tepki gösterenler arasındaydı. Seda Aktuğlu paylaşımında "Düello iptal edilsin Serenay diskalifiye edilsin" ifadelerini kullandı.

Seda Aktuğlu paylaşımında "Olan Nisa'ya olacak kız bu üzüntüyle elenirse şaşırmam" dedi. Seda'nın sözlerine pek çok seyirciden destek geldi.

Fragmanda Acun Ilıcalı'nın da Seren Ay'a sert çıktığı anlar dikkat çekti.