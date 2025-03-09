Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Beklenmedik ayrılık...

Her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanın ve tansiyonun yükseldiği bir eleme yaşandı. Erkeklerin kıyası mücadele ettiği yeni bölümde erkekler elemesi gerçekleşti.

Poyraz, Sedat ve Efecan'ın eleme adayı olduğu Survivor'da dördünde aday Batuhan Gökgöz olmuştu. Eleme düellosunun ilk ayağında Sedat ile Efecan, diğer tarafta ise Poyraz ve Batuhan karşı karşıya gelmişti. Batuhan-Poyraz mücadelesinde Poyraz 5-0'lık skorla Batuhan'ı yendi. Sedat-Efecan karşılaşmasında ise Sedat Efecan'ı 5-0 yenmeyi başardı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Bu akşam Efecan ve Batuhan arasında oynanan eleme düellosunun kazananı ise Batuhan oldu. Efecan Dianzenza yarışmaya veda eden isim oldu.