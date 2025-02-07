Survivor'da korkutan anlar! Hikmet Tuğsuz bir anda yere yığıldı! Arkadaşları yalnız bırakmadı

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü ayrı olaylara sahne olan yarışmada bu defa dokunulmazlık oyunu sonrası yaşananlar damga vurdu.

Kıyasıya mücadele verilen yarışmada Gönüllüler takımı All Star'a karşı büyük bir farkla 12-5 kazandı. Oyun sonrası ise korkutan görüntüler ekrana geldi.

HERKESİ KORKUTTU

Survivor'a yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, Poyraz ile mücadelesi sonrası bir anda yere yığıldı Fenalaşan Hikmet arkadaşlarını korkuttu.

Kırmızı takımın yanı sıra son oyunu beraber oynadığı rakibi Poyraz da bir an olsun Hikmet'in başından ayrılmadı. Doktor tarafından kontrolleri yapılan Hikmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanıştı.

Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucu atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yöneldi. Uzun yıllar boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon oldu.

Bunun yanı sıra hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin ardından hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etti.

Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla birlikte olan Tuğsuz, bu isimlere antrenörlük yapmıştır.