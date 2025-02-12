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Survivor'da Pınar ve Sema kaosu! Önce Pınar sonra Sema gitti... Dokunulmazlık oyunu iptal edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Survivor'da Sema ve Pınar gerilimi bu yıla da yansıdı. Sema fiziksel temaslı oyunda Pınar'ı seçince ortalık karıştı. Pınar yarışmaya çıkmak istemedi, ağladı, yarışma alanını terk etti. Ardından Acun Ilıcalı sözleri sonrası Sema da ağlayarak alanı terk etti. Yaşananlar sonrası Survivor'da neler olduğu merak konusu oldu.

Survivor'da Pınar ve Sema kaosu! Önce Pınar sonra Sema gitti... Dokunulmazlık oyunu iptal edildi

Survivor 2024'te Sema Aydemir ile tartışmalar yaşayan Pınar Saka 2025 kadrosunda da yer aldı. Pınar'ı darp ettiği için geçtiğimiz sene diskalifiye olan Sema bu yıl da Pınar'a karşı yarışıyor.

Son olarak Survivor fragmanda ikili arasından bomba anlar yaşandı. Sema bir yarışmada rakibinin Pınar olmasını isteyince ortalık tam anlamıyla karıştı.

Daha önce darp edilen Pınar Saka "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel teması bir oyun oynayamaz" diyerek oyuna girmeyi kabul etmedi.

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PINAR SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Pınar Saka fragmanda bir anda ağlayarak çığlıklar atarak "Fiziksel temastan diskalifiye olmuş birisini benim seçme hakkını bile vermemeleri lazım, yok konuşacak bir şey" diyerek oyun alanını terk etti.

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O anlar sosyal medyayı da salladı. Pınar Saka'nın yarışmayı bırakıp bırakmadığı merak edilirken sosyal medyada "Yarışmaya gelen bunu kabul eder", "Yenilmekten korktum demiyor da", "Sema’nın olduğu sezona gelmeyi kabul ediyorsan her oyunda Sema ile karşılaşmayı da göze alacaksın" eleştirileri yapıldı.

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SEMA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan fragmanda Acun Ilıcalı'nın Sema'ya "Bir yarışmacı yaşadığı bir olaydan
dolayı bir oyunda oynamak istemeyebilir bu konuda biraz daha sakin olman gerekmiyor muydu?" diye sordu.
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DOKUNULMAZLIK OYUNU İPTAL EDİLDİ

Sema ise "Pınar yine başardı yine ben suçlu oldum" deyince seyirciler yine Pınar'ın darp edildiğini düşündü. Ancak fragmanda bu konuda bir detay yoktu. Ancak dokunulmazlık oyunu iptal edildi.

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Sema ise ağlayarak "Ya ben deliriyorum ya da burası delilerle dolu yemin ederim" diyerek parkuru terk etti.

Anahtar Kelimeler:
Sema Aydemir pınar saka Survivor 2025
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