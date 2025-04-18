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Survivor'da şoke eden kural ihlali! İki yarışmacı kamptan çıkıp partiye gitmiş! Aldıkları ceza...

Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ederken yarışmada yeni bir kural ihlali daha yaşandı. Survivor'ın 17 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı yapılan kural ihlalini açıkladı. İki yarışmacı birden ceza aldı.

Survivor'da şoke eden kural ihlali! İki yarışmacı kamptan çıkıp partiye gitmiş! Aldıkları ceza...
Öznur Yaslı İkier

Survivor'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen birleşme partisinde kırmızı ve mavi takım, iki gün boyunca kamplarında değil ekibin hazırladığı yerlerde kalmıştı. Ancak bazı yarışmacılar kural ihlali yaptı.

Acun Ilıcalı konseyde Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını dile getirdi ve aldıkları cezayı açıkladı.

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"KAMPTAN ÇIKIP GİDEN 2 İSİM VAR"

Acun Ilıcalı, iki ismin Paskalya'da bir ev partisinin içine girdiğini, eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda'nın düştüğünü ifade etti ve şöyle dedi:

"Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde kaldırdık. Rahat şartlarda kaldınız. Birleşme partisinden sonrası günde olmak kaydıyla. Rahat ettirdik diye düşünüyorum ama bizim açımızdan problem var. Konumuz mavi takımla alakalı. Biz bütün iyi niyetimizle yarışmacılarımızı yorduktan sonra aralarda sürprizler yaparak birleşmede de misafir ettik. Niyetimiz biliyorsunuz gayet iyiydi ancak bu kamptan çıkıp giden iki isim var. Birincisi Almeda, ikincisi Pınar."

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"AKSİYON ARADIK GALİBA"

Yaşananları anlatan Almeda ise "Dün Pınar'la birlikteydik Acun bey. Ondan sonra biraz sıkılmıştık. Hani bir de Türkiye'ye gideceğim, ailemi özledim vesaire onunda üstümde stresi vardı. Pınar'la da otururken bir an da yürüyelim dedik, çıktık dışarı. Yürüdük, ondan sonra bir şeyler oldu. Biraz aksiyon aradık galiba. Biraz saçmalamış olabiliriz. Çok diyecek bir şeyim yok. Gittik, selam verdim. Ondan sonra içeri girdik biz kenardan, müzik sesi iyi geldi vesaire dedik. Bir şeyler içmek istedik. Arkadaşta bize verdi. Biz sonra evimize döndük. Yarım saat oturmuşuzdur tahminimce. Sıkıntı olmasın diye erken döndük" ifadelerini kullandı.

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İŞTE ALDIKLARI CEZA

Kural ihlali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.

Ilıcalı, "Arkadaşlar ikiniz 2 gün boyunca sürgün adasında kalacaksınız. Türkiye ödülünüz var. O yüzden döndüğün zaman sürgün adasında 2 gün boyunca kalacaksınız" açıklamasında bulundu.

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survivor
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