Survıvor'da sular durulmuyor! Almeda çalışanlara şiddet uyguladı | "Ya seni diskalifiye edeceğiz..."

Survivor All Star 2025’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölüm fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Özellikle acil durum konseyinin toplanması ve Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Almeda Baylan Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 2025’in yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Almeda Baylan ile konuşması gündemde. Ilıcalı'nın "Koşa koşa girmişim odaya prodüksüyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?" sorusu ve Almeda'nın verdiği cevaplar dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Küçük yaşta akrabası tarafından tacize uğradığını anlattı!

"ÇILDIRDIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Fragmanda yer alan diyaloglarda Almeda Baylan’ın, “Ben girme dedikçe, üzerime gelmesine sinirlendim. Zaten psikolojik olarak çok zor bir andaydım, çıldırdım.” yanıtı merak edildi.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" demesi ise merakın dozunu arttırdı.

Bu açıklama sonrası Almeda Baylan’ın yarışmadaki geleceği ne olacak? Survivor seyircisinin heyecanla beklediği olay sosyal medyada da çok konuşuldu.