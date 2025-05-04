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Survıvor'da sular durulmuyor! Almeda çalışanlara şiddet uyguladı | "Ya seni diskalifiye edeceğiz..."

4 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek olan Survivor'da ortam yine çok gergin. Almeda'nın hakkında Acun Ilıcalı'nın fragmanda söyledikleri merak uyandırdı. Peki, Almeda Baylan Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survıvor'da sular durulmuyor! Almeda çalışanlara şiddet uyguladı | "Ya seni diskalifiye edeceğiz..."
Kubra Akalın

Survivor All Star 2025’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölüm fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Özellikle acil durum konseyinin toplanması ve Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Almeda Baylan Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 2025’in yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Almeda Baylan ile konuşması gündemde. Ilıcalı'nın "Koşa koşa girmişim odaya prodüksüyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?" sorusu ve Almeda'nın verdiği cevaplar dikkat çekti.

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"ÇILDIRDIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Fragmanda yer alan diyaloglarda Almeda Baylan’ın, “Ben girme dedikçe, üzerime gelmesine sinirlendim. Zaten psikolojik olarak çok zor bir andaydım, çıldırdım.” yanıtı merak edildi.

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Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" demesi ise merakın dozunu arttırdı.

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Bu açıklama sonrası Almeda Baylan’ın yarışmadaki geleceği ne olacak? Survivor seyircisinin heyecanla beklediği olay sosyal medyada da çok konuşuldu.

Mynet'in Sesi
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survivor Acun Ilıcalı survivor diskalifiye
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