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Survivor'da trans yarışmacı iddiası! Sosyal medyada o isim konuşuldu... Peş peşe paylaşım gecikmedi

Survivor 2025 bitti ama konuşulmaya devam ediyor. Adem'in şampiyon olduğu yarışmaya dair sosyal medyada yarışmacılarından birinin trans birey olduğu iddia edildi. İddialar sonra Almeda'nın adı öne çıkınca başarılı yarışmacıdan paylaşımlar da gecikmedi.

Survivor'da trans yarışmacı iddiası! Sosyal medyada o isim konuşuldu... Peş peşe paylaşım gecikmedi
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Survivor 2025 onca kaos ve kavgadan sonra bitti. Adem Kılıçcı ve Batuhan mücadelesinde Adem kazanarak şampiyon oldu. Survivor'da final sonrası sosyal medyada ilginç iddialar gündeme geldi.

Nagihan ve Nefise'nin fanları arasında dolaşan iddialar Survivor'da bir trans bireyin olduğu yönündeydi. Kimi bu iddiaları Nagihan ve Nefise'nin ortaya attığını söylerken kimi ise bu iddiaların saçma olduğunu söyledi.

Ancak bu trans birey iddiası gündemden düşmedi. Öyle ki ortaya bir isim de atıldı. Sosyal medyada son dönemde estetik operasyonlar da geçiren Almeda'nın bu kişi olabileceği konuşuldu. Ayrıca Almeda'nın hiç çocukluk fotoğrafı paylaşmadığı da konuşulmaya başlandı.

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ALMEDA BAYLAN PATLADI

Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacıları arasında anılan Almeda ise iddialar sonrası sessiz kalmadı.

Almeda Baylan açıklamasında "Şahsıma yapılan karalayıcı ve hayatımı etkileyecek iftiralar için dava açıyorum" dedi.

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Almeda daha sonra çocukluk fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı. Kardeşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşan Baylan, "Kardeşim ve ben, çocukluk" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Almeda Baylan
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