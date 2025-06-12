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Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Bir isim daha veda etti

Survivor'da final öncesi heyecan hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da oynanan çeyrek finalde yarı finalistler belli oldu. Bir isim daha Survivor hayallerine veda etti.

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Bir isim daha veda etti
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final koltuğu için parkurda karşı karşıya geldi.

Daha önce Survivor finalistleri Batuhan ve Adem olmuştu. Dün akşam yarışmacılar yarı final için kıran kırana mücadele etti. Müthiş gecede 3 ismin yüzü güldü ve bir isim de Survivor'a veda etti.

Survivor finalistleri Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe olarak belirlendi. Çeyrek finalde yarışan dörtlünün ardından biri isim daha elendi.

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İLK YARI FİNALİST BELLİ OLDU

Survivor 2025'te İstanbul'da oynanan oyunda Batuhan ile Volkan karşı karşıya geldi. Batuhan oyunu 5-1 kazanarak ilk yarı finalist olarak adını yazdırdı. Batuhan oyun sonrası derin bir nefes aldı. 12 Haziran'da yarı final ve 13 Haziran'da da Survivor büyük final ile şampiyon belli olacak.

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İKİNCİ YARI FİNALİST ADEM!

Survivor 2025 çeyrek finalde Adem ile Ayşe karşı karşıya geldi. Adem oyunu Ayşe karşısında 5-1 kazanarak ikinci yarı finalist oldu.

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ÜÇÜNCÜ VE SON YARI FİNALİST BELLİ OLDU

Sona kalan Ayşe ve Volkan bir araya geldi. Mücadeleyi kazanan Volkan 3. yarı finalist olmaya hak kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük üzüntü yaşadı ve Survivor'a veda etti.

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survivor Batuhan Karacakaya
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