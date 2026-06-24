Survivor Damla Can evleniyor! Oyuncu sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Survivor 2016, 2017 ve 2019 sezonlarında mücadele ettikten sonra Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan Damla Can, yarışma sonrası adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Can, 7 yıldır yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşıyor. İzmir’de yaşayan Can, sevgilisi Mendi'nin İstanbul'daki evine taşınarak beraber yaşama kararı almıştı.
Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları paylaşan ikiliden sevindiren haber geldi. Yıllardır aşk yaşayan çift, evlilik kararı aldıklarını takipçileriyle paylaştı. Müjdeli haber ikilinin sevenlerini heyecanlandırdı.
Damla Can, erkek arkadaşından aldığı romantik evlenme teklifine evet dediği anları 'Yes' notuyla Instagram hesabından paylaştı. Mutlu haber sonrası çifte, sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
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