Survivor'dan diskalifiye olunca her şeyi ifşa etti! Almeda kiminle adada alkol içtiğini açıkladı: Ben burada yanıyorsam...

Survivor 2025'te şampiyon adayları arasında gösterilen Almeda Baylan’ın diskalifiye oldu. "Acun Medya ve Acun Bey'in kararına saygı duyuyorum. Bu kurallara aykırı geldiğiniz zaman bazı cezalar veriliyor. Tabii ki benim için çok acıydı" diyen Almeda diskalifiye olunca her şeyi ifşa etti.

Survivor Almeda ayrıca "Ben nasıl 5 kişiyi döveceğim öyle bir şey yok, itme olabilir. Yalan söyleyemeyeceğim tekme attım kapıyı kapadım. Panikten oldu ben de istemezdim" diyerek yaşananları anlattı.

"Kesinlikle uyuşturucu madde yoktu. Çantada olan şey alkoldü" diyen Almeda alkol olayının ilk kez olmadığını itiraf etti.

AYŞE YÜKSEL İTİRAFI

Almeda Ayşe ile yaptıklarını açıklayarak "Şöyle söyleyeceğim o gün değil o günden öncesi Ayşe, Yusuf olsun diğerleri zaten sürekli bir şeyler çözüyorlar onlar da içiyor ki benim daha önceki Ayşe ile gittiğimde de biz almıştık yine ve içmiştik birlikte yani şimdi ben bunu söylemek zorundayım sonuçta ben burada yanıyorsam ve ben yine seni satmadan oradan ayrılıyorsam kusura bakma ben de bunu söylerim" dedi.



Almeda ayrıca "Ayşe Yüksel benim Survivor'daki en büyük pişmanlığım. Yüzüme gülüp arkamdan konuşması... O gün bizi ispiyonlayan tek bir isim vardı o da Ayşe idi" ifadelerini kullandı.