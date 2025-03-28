Survivor Doğuş Dicle'nin elenmesi Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! "Tam bir hayal kırıklığıdır benim için"

Survivor All Star 26 Mart Çarşamba günü elenen isim Doğuş Dicle oldu. Doğuş Dicle'nin elenmesi sonrasında Acun Ilıcalı'nın ifadeleri yarışmacıları şaşırttı.

''Doğuş için de birkaç cümle söyleyelim. Survivor her şeyden önce mental bir yarışma. Onu bir kez daha söylüyoruz. Son iki senedir performans ön planda biliyorsunuz. SMS'i kaldırdık bunların hepsi doğru. Mental olarak yarışmacıların dirençli olması gerekiyor. Maalesef genel olarak yeni yarışmacılarda görülen Survivor travması Doğuş'u da adadan adeta çekti aldı bence" diyen Acun Ilıcalı sözünü sakınmadı ve şunları söyledi:

"Yıllar boyunca Survivor'a katılmak için casting'lere giren, buranın hayali diye yanıp tutuşan bir yarışmacı Doğuş aramızdan ayrıldı. Benim kendisine tabi ki benim bir sitemim var. Bildiğimiz Doğuş olarak gitmedi buradan. Ve şunu da unutmasın ki buraya gelmek için çırpınan bir yarışmacının yerine gelmişti. Ve burada ölümüne savaşacak bir yarışmacı şu anda yarışmaya katılamamış oldu.''

SERT İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmacıları şaşırtan açıklamalarda bulunan ünlü yapımcı, sözlerinin devamında ise; ''Doğuş da yarışmanın çok önemli bir yerinde bence kafa olarak Survivor'dan önce gitti. Önce ruhu gitti bedenini de geçtiğimiz günlerde yolladık. Tam bir hayal kırıklığıdır benim için. Onun da altını çizeyim. Burası dünyanın en zorlu yarışması. Herkesin gördüğü bir yarışma. Buraya gelip en kritik dönemlerde, ben mental olarak iyi değilim demek ve performans olarak da bir anda düşmek çok da güzel olmadı bence. Teşekkür ediyoruz yine de kendisine'' ifadelerini kullandı.