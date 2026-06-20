Survivor finalinde yuhalama sesleri yükseldi! Seren Ay Çetin hemen orayı terk etti

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışmasının olaylı ismi Seren Ay, Lina'ya fiziksel temas uygulayınca yarışmadan diskalifiye edilmişti. Ünlü isim dün akşam gerçekleşen Survivor büyük finalini izlemeye gitti.

Arkadaşlarını desteklemek için orada olan Seren Ay Çetin konuşma yapacakken yuhalama sesleri yükseldi. Murat Ceylan seyirciyi uyarmasına rağmen bu durum devam etti.

Bu yüzden geceden erken ayrılan Seren Ay Çetin sosyal medya üzerinden bir video çekip; “Beni yuhalayanlara sesleniyorum. Biz aynı ülkenin vatandaşı değil miyiz? Son cümlelerimi edecekken beni niye yuhaladınız? Bana bunu niye yaptınız? Mutluysanız eğer üzüldüm.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bu videoyu kaldıran Seren Ay “Az önce dalga geçmek için bir story attım ve yanlış yerlere çekilmiş. Çoğunluk alkış ve çığlık sesleriydi. Oradan ayrılma sebebim, sosyal pilimin bu kadar olmasıdır. Eve geldim, ailemle birlikte izliyorum.” notunu düştü.