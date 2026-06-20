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Survivor finalinde yuhalama sesleri yükseldi! Seren Ay Çetin hemen orayı terk etti

Survivor 2026'da yaşadığı kavgaları ardından uyarı cezası alan olaylı isim Seren Ay Çetin diskalifiye olarak yarışmadan ayrılmıştı. Seren Ay dün akşam Survivor büyük finalini izlemeye gitti ancak bazı seyircilerin yuhalamasıyla karşılaştı. Ünlü isim geceyi erken terk etmek zorunda kaldı.

Survivor finalinde yuhalama sesleri yükseldi! Seren Ay Çetin hemen orayı terk etti
Öznur Yaslı İkier

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışmasının olaylı ismi Seren Ay, Lina'ya fiziksel temas uygulayınca yarışmadan diskalifiye edilmişti. Ünlü isim dün akşam gerçekleşen Survivor büyük finalini izlemeye gitti.

Arkadaşlarını desteklemek için orada olan Seren Ay Çetin konuşma yapacakken yuhalama sesleri yükseldi. Murat Ceylan seyirciyi uyarmasına rağmen bu durum devam etti.

Survivor finalinde yuhalama sesleri yükseldi! Seren Ay Çetin hemen orayı terk etti 1

Bu yüzden geceden erken ayrılan Seren Ay Çetin sosyal medya üzerinden bir video çekip; “Beni yuhalayanlara sesleniyorum. Biz aynı ülkenin vatandaşı değil miyiz? Son cümlelerimi edecekken beni niye yuhaladınız? Bana bunu niye yaptınız? Mutluysanız eğer üzüldüm.” ifadelerini kullandı.

Survivor finalinde yuhalama sesleri yükseldi! Seren Ay Çetin hemen orayı terk etti 2

Daha sonra bu videoyu kaldıran Seren Ay “Az önce dalga geçmek için bir story attım ve yanlış yerlere çekilmiş. Çoğunluk alkış ve çığlık sesleriydi. Oradan ayrılma sebebim, sosyal pilimin bu kadar olmasıdır. Eve geldim, ailemle birlikte izliyorum.” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Seren Ay Çetin
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