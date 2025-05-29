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Survivor gündeminde yasak aşk var! Açıklamalar peş peşe geldi: Efecan Dianzenza elenmesini o takım arkadaşına bağladı...

Efecan Dianzenza, elenmesinden takım arkadaşlarını sorumlu tuttu, Adem’e ağır sözler söyledi. Eşiyle arasının bozulduğu iddia edilen Efecan’ın, Yağmur Banda ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Taraflardan art arda açıklamalar geldi. İşte habere dair detaylar...

Çiğdem Sevinç

Survivor 2025’te 9 Mart gecesi elenen Efecan Dianzenza, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Rakibi Batuhan Gökgöz’e karşı kaybeden Efecan, elenmesinde kırmızı takım arkadaşlarının etkili olduğunu iddia etti. Sema, Adem ve Hikmet'in plan yaparak Batuhan’ı desteklediğini öne sürdü.

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Efecan, takım arkadaşı Adem için de “Çok korkak bir karakteri var” diyerek ağır ifadeler kullandı.

“BENİ VE KIZIMI BU OLAYLARIN DIŞINDA TUTUN”

Öte yandan, Efecan ile Yağmur Banda arasında yasak aşk yaşandığı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Bu iddialar sonrası Efecan’ın eşi Duygu Dianzenza, Instagram'dan yaptığı açıklamada “Beni ve kızımı bu olayların dışında tutun” dedi.

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Yağmur Banda ise yaptığı paylaşımda hakkındaki iddiaların asılsız ve maksatlı olduğunu belirterek, “Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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