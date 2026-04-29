Survivor Hikmet "Yarışmayı bıraktım" deyip Nagihan'ı ifşa etti! Olay iddialar

Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen Hikmet Tuğsuz, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 45 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geliyordu.

Hakkında yakalama kararı olan Hikmet yarışmadan son anda çekilerek dikkat çekmişti. Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşan Hikmet "Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” açıklamasında bulunmuştu.

Hikmet Tuğsuz şimdi de Survivor Nagihan'a ve yarışmaya dair bomba iddialarla gündeme geldi.

"BU KADIN YALANCI"

Hikmet Tuğsuz paylaşımında şunları yazdı:

“2022 Survivor'da Nagehan kameramanlarla konuşurken, birden gelip bana saldırdı, sen bana nasıl küfür edersin diye, o sırada Merve Aydın ve Barış geldi evet bizde duyduk dediler, ve konseyde Acun abi içimden geçmeye başlarken, ben de küfür etmedim, bu sözleri. Hak etmiyorum isterseniz kameramanlara sorun. Hepsi yalancı bunların dedim, yarışmayı bıraktım… Ve o gece Acun abi vicdanlı adam, bütün orada bulunan kameramanları toplayıp hepsine soruyor ve bunların yalanı ortaya çıkıyor, insanların hayalleri ile oynamak iftira atmak kolaydır ama şunu bilmiyorlar doğrular er ya da geç ortaya çıkar…”