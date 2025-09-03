MAGAZİN

Survivor Nagihan ameliyat oldu! Hastaneye bir zarf dolu altın geldi, etrafa saçıldı: "50 gram, 100 gram, külçeler..."

Survivor denilince akla gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, ameliyat oldu. Dizinden ameliyat olan Nagihan Karadere'ye zarf içinde bir dolu gram aldı geldi. 50 gram altınları göre yarışmacı şok yaşadı.

Kubra Akalın

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. 2024 sezonunda sakatlık yaşayan Nagihan Karadere ameliyat oldu.

Dizinden ameliyat olan Nagihan Karadere, "1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Sadece ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor" dedi.

Survivor Nagihan daha sonra bir paylaşım yaparak hastane odasına gelen büyük zarfı gösterdi. Zarfı yatağa boşaltan yarışmacıya bir zarf dolusu altın geldi.

Nagihan altınları paylaşarak "Görgüsüzlüğü sevmem ama hiç böyle bir şey görmedim. 50 gram, 100 gram, külçeler... İnanamıyorum. Şoklar içerisindeyim bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Nagihan ''Survivor'da çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım" demişti.

