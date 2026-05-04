Survivor Nisanur'dan 'regl' açıklaması: Besin alamadığımız için...

Survivor 2026’ya veda eden Nisanur Güler, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Survivor izleyicileri için özel olarak verdiği röportajda Nisanur şampiyonluk adayı için “Kesinlikle birinci Nobre, ikincisi Barış ya da Osman Can olabilir, Nefise olabilir. Onun dışında aklıma biri gelmiyor. Kim olur diye bir isim gelmiyor" demişti.

Elenen isim sosyal medyadan gelen ve en çok sorulan sorulara yanıt verdi. Survivor’un eski yarışmacısı Nisanur Güler regl açıklamasıyla da dikkat çekti.

Survivor Nisanur'a "Survivor'da regl oluyor muydunuz?" sorusu geldi. Yarışmacı ise "Regl olmuyorduk bir noktadan sonra vücudunuz şişmeye başlıyordu orada belirli besini alamadığımız için. Pirinç dışında hiçbir şey yiyemiyorduk. Besin alamadığımız ve çok sıcak bir ortamda olduğumuz için regl olamıyorduk. Amazon kadınına dönüşüyorsun bir noktadan sonra" yanıtını verdi.