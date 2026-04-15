Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı 2 sene önce evlenmişti! İmam nikahı kıydı

Nisa Bölükbaşı Survivor yarışmasına katıldıktan sonra sık sık gündeme gelen ve özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı geçtiğimiz yıl aldığı ani evlilik kararıyla şaşırtmıştı.

Nisa Bölükbaşı 2024'ün eylül ayında Yiğit İnandı ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nisa Bölükbaşı şimdi de imam nikahı haberiyle gündeme geldi.

Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı 'Köyüme gitmişken dedemin yapımına destek olduğu camide nikah yapmak nasip oldu' ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı.

Çiftin dini nikahı, İyidere İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından Yapraklar Mahallesi Adatepe Camii’nde kıyıldı. İkilinin karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.