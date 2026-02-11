MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor: 'Kim bu yüzü dövmeli kadın?' Görüntüleri ortaya çıktı

Show Tv'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan, dövmeleriyle tüm dünyada gündem olan Nazan Ünal hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada herkes 'kim bu yüzü dövmeli kadın?' diye araştırırken Ünal hakkındaki olumsuz yorumlara aldırış etmediğini açıkladı. Nazan Ünal'ın bir güzellik merkezindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor: 'Kim bu yüzü dövmeli kadın?' Görüntüleri ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Show Tv ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Evlilik vaadiyle kandırıldığını ve dolandırıldığını dile getiren Nazan Ünal, sıra dışı görünüşüyle ilgili olarak ise "Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor: Kim bu yüzü dövmeli kadın? Görüntüleri ortaya çıktı 1

Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerle ilgili açıklamalar yapan Nazan, geçmişteki "çılgınlık dönemlerinde" yaptırdığını, özel bir anlamlarının olmadığını söyledi.

Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor: Kim bu yüzü dövmeli kadın? Görüntüleri ortaya çıktı 2

Dövmeleri sildirmek istediğini ancak yüzünde yanık oluştuğu için bu işlemden vazgeçtiğini dile getiren Nazan, "Artık tövbe ettim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor: Kim bu yüzü dövmeli kadın? Görüntüleri ortaya çıktı 3

YORUM YAĞDI

Nazan Ünal'ın bir güzellik merkezinde işlem yaptırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'çok kolay ünlü oldu', 'ben de dövmeleri sildirtiyor sandım' gibi yorumlar yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirci şaştı kaldı! "Eleni sen şaka mısın?"Seyirci şaştı kaldı! "Eleni sen şaka mısın?"
İntihar denmişti! Adli tıp uzmanı 'Bu bir cinayetti' deyip...İntihar denmişti! Adli tıp uzmanı 'Bu bir cinayetti' deyip...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tiktok Didem Arslan dövme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.