Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor: 'Kim bu yüzü dövmeli kadın?' Görüntüleri ortaya çıktı

Show Tv ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Evlilik vaadiyle kandırıldığını ve dolandırıldığını dile getiren Nazan Ünal, sıra dışı görünüşüyle ilgili olarak ise "Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerle ilgili açıklamalar yapan Nazan, geçmişteki "çılgınlık dönemlerinde" yaptırdığını, özel bir anlamlarının olmadığını söyledi.

Dövmeleri sildirmek istediğini ancak yüzünde yanık oluştuğu için bu işlemden vazgeçtiğini dile getiren Nazan, "Artık tövbe ettim" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Nazan Ünal'ın bir güzellik merkezinde işlem yaptırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'çok kolay ünlü oldu', 'ben de dövmeleri sildirtiyor sandım' gibi yorumlar yapıldı.