Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkı Teşkilat'ın oyuncusundan buldu! Pozları gündemde

İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Murat Ceylan, Alp Kırşan'dan Survivor sunuculuğu görevini devralmıştı. Uzun zamandır Dominik'te sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın özel hayatı merak ediliyor.

Sık sık çeşitli isimlerle anılan Murat Ceylan sevgilisini paylaştı.

Murat Ceylan'ın sevgilisi son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı. Dominik'ten aşk dolu paylaşım yapan çifte beğeni yağdı.

Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

SURVIVOR YARIŞMACISI ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay geçtiğimiz günlerde Murat Ceylan'a olan hayranlığından bahsetmişti.

Nefise açıklamasında ''Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. Hayalim. Gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmam. O giyiniş, fizik. Surat hareketleri, göz möz. İçten söylüyorum. Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. İnanılmaz yakışıklı. Ben her erkeğe de iltifat etmem. Bu erkek her yerde bulunmaz.'' ifadelerini kullanmıştı.