MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkı Teşkilat'ın oyuncusundan buldu! Pozları gündemde

Survivor sunucusu Murat Ceylan özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan bir isim. Murat Ceylan son olarak sevgilisini paylaşarak gündem oldu. Ceylan'ın sevgilisi Teşkilat'tan kısa süre önce ayrılan Gizem Güneş çıktı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkı Teşkilat'ın oyuncusundan buldu! Pozları gündemde
Kubra Akalın

İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Murat Ceylan, Alp Kırşan'dan Survivor sunuculuğu görevini devralmıştı. Uzun zamandır Dominik'te sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın özel hayatı merak ediliyor.

Sık sık çeşitli isimlerle anılan Murat Ceylan sevgilisini paylaştı.

Murat Ceylan'ın sevgilisi son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı. Dominik'ten aşk dolu paylaşım yapan çifte beğeni yağdı.

2

Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

SURVIVOR YARIŞMACISI ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay geçtiğimiz günlerde Murat Ceylan'a olan hayranlığından bahsetmişti.

Ekran görüntüsü 2025-04-08 070516

Nefise açıklamasında ''Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. Hayalim. Gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmam. O giyiniş, fizik. Surat hareketleri, göz möz. İçten söylüyorum. Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. İnanılmaz yakışıklı. Ben her erkeğe de iltifat etmem. Bu erkek her yerde bulunmaz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O artık 19 yaşında! Güzelliğine beğeni yağdıO artık 19 yaşında! Güzelliğine beğeni yağdı
Oyuncu Metin Yıldız'dan gündem olan İmamoğlu paylaşımıOyuncu Metin Yıldız'dan gündem olan İmamoğlu paylaşımı

Anahtar Kelimeler:
Murat Ceylan Wish Murat Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan hakkında çarpıcı sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan hakkında çarpıcı sözler

Rapçi Massaka, suç örgütünü övmek gerekçesiyle gözaltına alındı

Rapçi Massaka, suç örgütünü övmek gerekçesiyle gözaltına alındı

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Oyuncu Metin Yıldız'dan gündem olan İmamoğlu paylaşımı

Oyuncu Metin Yıldız'dan gündem olan İmamoğlu paylaşımı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.