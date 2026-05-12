MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Yunanistan'da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı, yayın askıya alındı

Survivor Yunanistan yarışmasından üzen bir haber geldi. Survivor Yunanistan yarışmacısı zıpkınla balık avladığı sırada bir sürat teknesi yarışmacıya çarptı. Yaşanan kötü olay sonrası SKAI kanalı yayını süresiz askıya alındı.

Survivor Yunanistan'da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı, yayın askıya alındı

Survivor Yunanistan yarışmasında korkunç bir olay yaşandı. Bir yarışmacı yarışma dışında zıpkınla balık avlarken teknenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Acun Medya’nın, SKAI ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacısının geçirdiği ciddi kazayla ilgili açıklaması yayımlandı. Yarışmacının hastanede tedavisinin sürdüğü, durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

YAYIN ASKIYA ALINDI

Survivor’daki kazayla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Survivor Yunanistan da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı, yayın askıya alındı 1

“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yarışmacının ağır yaralanmasının ardından SKAI kanalı, reality şovun yayınını geçici olarak durdurdu. Yarışmacının adı henüz açıklanmazken sosyal medyada bu kişinin 21 yaşındaki Survivor yarışmacısı Stavros olduğu da iddia edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek mesleği şaşırttı! O dizi hayatını değiştirdiGerçek mesleği şaşırttı! O dizi hayatını değiştirdi
Diziden ayrılıyor mu? Seyirciyi isyan ettiren sahneDiziden ayrılıyor mu? Seyirciyi isyan ettiren sahne

Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.