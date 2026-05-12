Survivor Yunanistan'da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı, yayın askıya alındı

Survivor Yunanistan yarışmasında korkunç bir olay yaşandı. Bir yarışmacı yarışma dışında zıpkınla balık avlarken teknenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Acun Medya’nın, SKAI ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacısının geçirdiği ciddi kazayla ilgili açıklaması yayımlandı. Yarışmacının hastanede tedavisinin sürdüğü, durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

YAYIN ASKIYA ALINDI

Survivor’daki kazayla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

Yarışmacının ağır yaralanmasının ardından SKAI kanalı, reality şovun yayınını geçici olarak durdurdu. Yarışmacının adı henüz açıklanmazken sosyal medyada bu kişinin 21 yaşındaki Survivor yarışmacısı Stavros olduğu da iddia edildi.