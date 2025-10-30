MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sustalı Ceylan'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi

Son olarak Sustalı Ceylan dizisinde hayat verdiği 'Ceylan Bilgene' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl ayrılan oyuncu Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in birlikteliklerine bir şans daha verdiği öğrenildi.

Sustalı Ceylan'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi
Öznur Yaslı İkier

Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence, Gaddar ve son olarak da Sustalı Ceylan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Aydoğan, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Atakan Hoşgören ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılmıştı.

Sustalı Ceylan ın yıldızı Sümeyye Aydoğan ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi 1

BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, birlikteliklerine bir şans daha verme kararı aldı.

Sustalı Ceylan ın yıldızı Sümeyye Aydoğan ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi 2

Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galasına birlikte katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma... Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...
Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! Lüks otomobil alıp...Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! Lüks otomobil alıp...

Anahtar Kelimeler:
sümeyye aydoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.