Sustalı Ceylan'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi

Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence, Gaddar ve son olarak da Sustalı Ceylan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Aydoğan, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Atakan Hoşgören ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılmıştı.

BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, birlikteliklerine bir şans daha verme kararı aldı.

Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galasına birlikte katıldı.